Er war viele Jahre das „Gesicht" von Raiffeisen in ganz Kärnten.

Albin Aspernig wurde 67 Jahre alt © wuapaa

Der langjährige und landesweit bekannte Raiffeisen-Marketingchef Albin Aspernig ist tot. Der 67-Jährige ehemalige Obmann des Vereins „Kärntner Raiffeisen Marketing“ verstarb am 31. März. Die Marke Raiffeisen in Kärnten ist untrennbar mit ihm verbunden. Über 33 Jahre hat der Krumpendorfer Albin Aspernig die Werbung und Kommunikation von Raiffeisen in Kärnten maßgeblich mitgeprägt.