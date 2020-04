Facebook

In der Coronakrise häufen sich die Meldungen über unterbrochene oder gestörte Lieferketten: Wenn etwa Lieferungen aus China verzögert, gar nicht oder in den falschen Mengen ankommen, der grenzüberschreitende Lieferverkehr stockt, sich Personalengpässe in den Lagern einstellen oder auch Fahrer in der Distribution fehlen, häufen sich Probleme, die dazu führen können, dass ganze Lieferketten ausfallen. Oft ist es auch schwer abzuschätzen, wo das nächste Problem entstehen kann – wenn nur ein einzelnes Glied in der Kette fehlt, stehen ganze Produktionen still.