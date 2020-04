Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

In Kärnten nahm die Arbeitslosigkeit Ende März 2020 dramatisch zu: Um 67,6 Prozent auf über 40.000 Arbeitslose - exakt sind es mit Schulungsteilnehmern 40.032. Nie zuvor in der Geschichte waren im März so viele Menschen in Kärnten arbeitslos - im März 2013, zum bisherigen Peak, waren es rund 33.000. Die Zunahme gegenüber März 2019 beträgt rund 15.000 neue Arbeitslose.