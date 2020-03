Uwe Sommersguter, Adolf Winkler„Unser Lagerhaus“ zwischen Hochbetrieb und Sperren

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Markus Traussnig

40 Lagerhäuser betreibt die „Unser Lagerhaus - WHG“ in Kärnten, knapp 70 sind es mit Tirol. Die regionale Verbreitung ist für Geschäftsführer Arthur Schifferl in dieser Krise ein Vorteil, auch die breite Aufstellung in den Geschäftsfeldern Agrar, Baustoffe, Technik, Energie sowie Haus- und Gartenmärkte. Aufgrund der derzeitigen Situation mussten allerdings manche Bereiche zusperren – etwa Waschanlagen, Cafés und einige Haus- und Gartenmärkte. Was Schifferl ärgert: „Gut ausgereift ist es nicht, dass man Rasenmäher und Gartenmöbel in Supermärkten sehr wohl kaufen kann, bei uns im Geschäft aber nicht.“ Ein Vorteil sei, dass man im Onlineshop 40.000 Artikel anbiete und in den Baustoffzentren telefonisch oder per Mail Ware geordert werden könne. Die Nachfrage ist rege: Mehr als 20 Kran-Lkw sind im Dauereinsatz.