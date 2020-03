Mittwoch um 14.15 Uhr: Wolfgang Schantl vom Kabeg-Management zur Situation in den Kärntner Krankenhäusern.

Die Coronakrise ist vor allem eine Herausforderung für das Gesundheitswesen. Gerade die Spitäler sind jetzt besonders gefordert.

Wir fragen nach bei Wolfgang Schantl vom Management der Kärntner Krankenanstalten Betriebsgesellschaft (Kabeg): Wie gut sind Kärntens Spitäler auf die Coronakrise vorbereitet? Wie ist die aktuelle Lage und der Stand der Vorbereitungen?

Mittwoch, 25. März, um 14.15 Uhr auf www.kleinezeitung.at

Ihre Fragen an Dr. Schantl richten Sie per Mail an lokal.redaktion@kleinezeitung.at