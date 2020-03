In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

6690 Kärntner meldeten sich seit Sonntag arbeitslos. Das BMTS-Werk schickt rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

© Markus Traussnig

Die im Zuge der Corona-Krise verordneten Betriebsschließungen treiben die Arbeitslosenzahlen in die Höhe. Allein von Montag bis Mittwoch stieg die Zahl der Arbeitslosen in Österreich um 74.000 gegenüber Sonntagabend. 6690 Kärntner meldeten sich beim Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos, weil ihr Arbeitsplatz über Nacht weggefallen ist. Zum Vergleich: In der Steiermark sind es 11.300 Menschen, die sich seit Sonntag beim AMS als arbeitssuchend gemeldet haben.