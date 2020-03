Facebook

Rückgang bei Lieferungen © b-photodesign - stock.adobe.com

Villacher Bier wird in Italien hauptsächlich in Friaul, Venetien und in der östlichen Lombardei getrunken. Zwölf Prozent beträgt der Exportanteil bei Villacher insgesamt, ein großer Teil davon wird in Italien erzielt. Im Warenverkehr gibt es bisher aufgrund der Coronavirus-Krise zwar keine Einschränkungen, allerdings müssen massive Hygienemaßnahmen eingehalten werden, wodurch Kundenkontakte minimiert werden, erzählt Thomas Santler, Geschäftsführer der Villacher Brauerei. „Der italienische Markt leidet massiv unter der Epidemie, die Zahl der Bestellungen in Gastronomie und Hotellerie geht zurück“, sagt Santler.