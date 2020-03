Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Helmuth Weichselbraun

Fünf Jahre nach der Fusion der slowenischen der Posojilnica Bank und mit der Zveza Bank infolge heftiger wirtschaftlicher Turbulenzen herrscht wieder Aufregung um die Bank, die von Raiffeisen aufgefangen werden musste und im Zuge der Sanierung massive Einschnitte durchlebte. Die Volksgruppe fürchtet, die Wurzeln der 1872 gegründeten Bank könnten gekappt werden. Anwalt Rudi Vouk, Obmann des „Vereins zur Wahrung der Interessen des slowenischen Genossenschaftswesens in Kärnten“, ist alarmiert: Bis dato besteht der ehrenamtliche Vorstand aus Genossenschaftern der Volksgruppe. Dieser soll, so Vouk, der sich auf die Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung am 25. März bezieht, durch einen hauptberuflichen Vorstand ersetzt werden. „Der wird aus zwei, höchstens drei Geschäftsleitern der Bank bestehen.“ Slowenischkenntnisse seien keine Bedingung.