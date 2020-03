Lenzing-CEO Doboczky„Es geht darum, das Richtige für die Gesellschaft zu tun“

Facebook

Seit über 80 Jahren besteht der Faserhersteller Lenzing AG – lange Zeit war das Unternehmen mit Sitz in Oberösterreich in Sachen Umweltschutz nicht gerade ein Musterschüler. Noch heute wird in Asien in der Produktion Kohle eingesetzt und in Summe mehr als eine Million Tonnen CO2 emittiert. Das hindert den gebürtigen Kärntner Stefan Doboczky, CEO der Lenzing AG, nicht, den Kurs in Richtung Klimaschutz einzuschlagen. Zwanzig Jahre verbrachte der Spitzenmanager im Ausland, erlebte auch gefährlichen Smog in China und Indonesien. Nachhaltigkeit ist ihm auch deswegen ein großes Anliegen. „Derzeit nehmen wir viel Geld in die Hand, um unsere Kosten zu erhöhen“, sagte der Hauptredner beim Konjunkturforum der Raiffeisenbanken und der Kleinen Zeitung im Casineum Velden.