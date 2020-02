Kleine Zeitung +

Sozialwirtschaft 50 Pflegekräfte traten im Gailtal in den Warnstreik

Gestern wurde in Hermagor im AVS-Pflegeheim “Wulfenia” für drei Stunden die Arbeit niedergelegt. In den nächsten Tagen soll es an weiteren Standorten in Kärnten zu ähnlichen Maßnahmen kommen.