Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/Helmut Fohringer

Pattstellung nach sechs erfolglosen Verhandlungsrunden in der privaten Sozialwirtschaft: In 300 Betrieben in Österreich wird es deshalb heute und morgen zu Streiks kommen. Gestreikt werde, wo es geht, hieß es – allerdings immer unter der Wahrung von Gesundheit und Würde der zu betreuenden Menschen, betonen die Arbeitnehmervertreter.