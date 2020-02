Facebook

Mit der Easyjet von Berlin-Tegel nach Klagenfurt © Markus Traussnig

Nach jahrelanger Pause - Eurowings flog bis März 2017 in die deutsche Hauptstadt - können Kärntner wieder direkt von Klagenfurt nach Berlin fliegen. Am Dienstagnachmittag kündigte der Flughafen Klagenfurt eine neue Verbindung zwischen Klagenfurt und Berlin-Tegel an. Bedient wird die Strecke vom Billigcarrier Easyjet, der bereits im Winterflugplan London-Gatwick in der dritten Saison ansteuert.