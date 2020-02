ÖGK Kärnten-Vorsitzender zweifelt an versprochenem Geldfluss nach Kärnten.

© APA/Herbert Neubauer

Die nun prognostizierten Abgänge der ÖGK veranlassen Georg Steiner, Landessekretär des ÖGB, früherer Obmann der Gebietskrankenkasse und nun Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses in Kärnten, die „Patientenmilliarde“ als „Fake News“ zu bezeichnen: „Die gesamte Selbstverwaltung kostete nur 5,7 Millionen Euro für alle 21 Träger.“ Eine Milliarde könne man gar nicht heben – „das Konstrukt fällt in sich zusammen: Es wird teurer, nicht billiger“. So würden österreichweite Verträge, etwa mit Ärzten, Mehrkosten verursachen.