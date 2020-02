In Kärnten fanden Donnerstagabend Kundgebungen für die 35-Stunden-Woche in Sozial- und Gesundheitseinrichtungen statt.

Die Gewerkschaft macht sich in Kundgebungen für kürzere Arbeitszeiten in Pflegeberufen stark © Raunig

In drei Protestkundgebungen machten Mitarbeiter von Sozial- und Gesundheitsberufen gestern in Klagenfurt und Villach ihrem Unmut über die ergebnislosen KV-Verhandlungen Luft. Wie berichtet, fordern diese die 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich für 120.000 Beschäftigte – in Kärnten sind es 7000.