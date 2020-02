Nach Rhodos & Co.Ferienflieger beleben den Klagenfurter Flughafen

Facebook

© Markus Traussnig

Auch diesen Sommer werden am Klagenfurter Flughafen Flugzeugen abheben, die Gäste via Charter an Feriendestinationen bringen. Eine Reihe von Flügen hat Ingo Hitzenhammer mit „hitreise.at“ im Programm. Er fliegt Ende Mai nach Madeira (der Flug ist bereits fast ausgebucht), im August nach Altenrhein (Legoland, Schweiz, Frankreich) sowie im Oktober nach Zypern ab Klagenfurt. Anders als 2019 hebt der Charter Richtung Rhodos in diesem Jahr nur noch einmal ab Klagenfurt ab – am 8. Juni.