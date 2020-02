Facebook

Schon in naher Zukunft könnte ein Teil über Kärnten Luftraum für Drohnentestflüge werden: Die „AIRlabs Austria GmbH“ – mit der FH Kärnten als eine von sechs Gesellschaftern – beschäftigt sich derzeit intensiv mit der Auswahl geeigneter Test- und Erprobungsgebiete. Das berichtet Pamela Mühlmann, Leiterin des Bereichs Forschung, Technologie und Innovation (FTI) der Babeg, die eng mit den AIRLabs verzahnt ist. „Unpiloted Aerial Systems“ – also Drohnen – sind ein neues Schwerpunktthema der Betriebsansiedelungsgesellschaft. „Wir wollen in Kärnten die Aktivitäten rund um das Thema forcieren, es gibt bereits eine gute Infrastruktur und viel Forschungs-Knowhow“, erklärt Mühlmann. Das Projektvolumen der „AIRlabs Austria“ für die Errichtung der ersten bundesländerübergreifenden Drohnen-Testgebiete beträgt vier Millionen Euro.