Zur Vielzahl an Forschungseinrichtungen, die jüngst in Kärnten errichtet wurden – von Drohnen- und Robotikhalle bis zum Fraunhofer-Institut in Klagenfurt –, gesellt sich nun eine weitere gewichtige Infrastruktur: Österreichs größter Forschungsreinraum entsteht in Villach. Der gut 1000 Quadratmeter große Reinraum wird am High Tech Campus, unweit der FH Kärnten und des bereits bestehenden Forschungsgebäudes, in St. Magdalen gebaut und ans Mikroelektronik-Forschungszentrum Silicon Austria Labs (SAL, siehe Infobox links) vermietet.