Harald Mahrer, Carmen Goby © ©helgebauer

2400 Unternehmen (inklusive Personenbetreuern, ohne waren es knapp 1900) wurden in Kärnten 2019 gegründet, kein Rekord, aber ein hoher Wert im Jahresvergleich. Für Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer, der am Freitag in Klagenfurt weilte, Ausdruck eines gestärkten Wirtschaftsstandortes. Rund 19.000 Unternehmen, 56 Prozent aller Betriebe in Kärnten, sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU), etwa die Hälfte davon weiblich. „EPU sind ein Wachstumsfeld“, so Mahrer.