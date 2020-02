Gesundheits- und Sozialbranche"Lichtermeer gegen Kälte der Arbeitgeber"

Donnerstagabend versammelten sich Arbeitnehmervertreter der Sozialwirtschaft in Klagenfurt, um Druck auf Arbeitnehmer in den Kollektivvertragsverhandlungen aufzubauen. Ziel ist die 35-Stunden-Woche.

Mahnwache für die 35-Stunden-Woche © (c) Daniel Raunig

Die Gewerkschaften GPA-djp und vida hielten gestern Abend vor der Klagenfurter ÖGB-Zentrale eine Mahnwache mit Lichtermeer ab. Mit Aktionen wie diesen („gegen die Kälte am Verhandlungstisch“) soll Druck auf die Arbeitgeber in der Gesundheits- und Sozialbranche aufgebaut werden, die sich der Forderung nach einer 35-Stundenwoche bei vollem Lohnausgleich verschließen. Am Montag wird weiterverhandelt – die Streikfreigabe hat der ÖGB schon erteilt.