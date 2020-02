Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © (c) Gina Sanders - Fotolia (Erwin Wodicka - BilderBox.com)

75 junge Spanier aus sechs Provinzen büffeln derzeit intensiv Deutsch. Die Arbeitslosigkeit lässt sie in den Norden schielen, wo – wie in Kärnten – der Fachkräftemangel längst spürbar ist. Die Spanier werden hier eine Lehre absolvieren, erklärt Andreas Schäfermeier, Sprecher von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Jeder Zweite wird einen Beruf im Tourismus erlernen, vor allem in der Gastronomie (Koch, Kellner), die zweite Hälfte strebt in Berufe wie Metall-, Elektro- und Installationstechnik. Durchwegs Berufe mit Nachwuchsmangel.