Per aspera ad astra – durch das Raue zu den Sternen“: Dieser Leitspruch der Uni Klagenfurt wurde gestern während des Festakts anlässlich der Eröffnung des Jubiläumsjahres mehrfach zitiert. Vor exakt 50 Jahren beschloss die damalige Bundesregierung ein Gesetz zur Gründung der Hochschule für Bildungswissenschaften. Bestrebungen zur Gründung einer Uni in Klagenfurt sind weitaus älter. Rektor Oliver Vitouch erinnerte an die Gründung des protestantischen Collegium sapientiae et pietatis (Weisheit und Frömmigkeit) 1552, 33 Jahre vor der Uni Graz. Dieser Vorläufer einer Hochschule wurde allerdings während der Gegenreformation jäh gestoppt.