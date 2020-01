Bisher waren Konditionen für Kredite einzig an die Bonität gekoppelt. Heuer werden 180 Millionen Euro investiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Erstmals knüpfte der Kärntner Landesenergieversorger Kelag einen Teil seiner Finanzierungen an Nachhaltigkeitsaktivitäten. Die Kosten der Konsortialkreditlinie von 250 Millionen Euro orientieren sich ausschließlich an den Bemühungen um Nachhaltigkeit des Kelag-Konzerns. Das teilte der Konzern in einer Aussendung mit. Grundlage dafür ist ein im Geschäftsjahr 2019 von EcoVadis erstellte Nachhaltigkeitsranking.