Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Wedenig © ©helgebauer

67.000 Kärntner, jeder sechste potenziell Erwerbstätige, haben 2019 zumindest einmal ihren Arbeitsplatz verloren. Der gute konjunkturelle Wind bescherte aber auch 2019 vielen Branchen in Kärnten eine erfreuliche Nachfrage – und damit dem Arbeitsmarkt eine "sehr gute Entwicklung", erklärt AMS Kärnten-Geschäftsführer Peter Wedenig. Die über das Jahr 2019 gemessene Arbeitslosenquote von 8,8 Prozent bedeutet einen Rückgang von 0,4 Prozentpunkte, die niedrigste Arbeitslosenquote in Kärnten seit 2009. Das sind mehr als 900 weniger als im Jahr zuvor. "Wir nähern uns in kleinen Schritten dem Österreich-Schnitt an", erklärt Wedenig.