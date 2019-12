Facebook

Der Rettunngshubschrauber Alpin 1 brachte den 47-Jährigen ins Klinikum Klagenfurt © KK

Gegen 10.15 Uhr stand ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Feldkirchen, der mit zwei Begleitern zum Snowboarden auf der Turracher Höhe war, im Bereich der Bergstation der Schafalmbahn. Plötzlich fiel er ohne Fremdeinwirkung um und blieb regungslos liegen.



Die beiden Begleiter waren zuvor von der Bergstation in Richtung Tal gefahren und bemerkten den Vorfall nicht. Ersthelfer, darunter eine Ärztin, begannen unverzüglich mit der Ersten Hilfe und verständigten die Pistenrettung, die kurze Zeit später am Vorfallort eintraf. Bis zum Eintreffen der Besatzung eines Rettungshubschraubers reanimierten die Ersthelfer den 47-Jährigen.



Anschließend übernahm das Einsatzteam des Rettungshubschraubers Alpin 1 die Wiederbelebungsmaßnahmen und flog das Opfer in das Klinikum Klagenfurt. Laut der Auskunft eines Arztes des Klinikums verstarb der 47-Jährige im Schockraum des Krankenhauses.