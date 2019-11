Facebook

Melanie Jann © KK

Melanie Jann, bisher Leiterin des Gründer- und Unternehmerservice in der Wirtschaftskammer Kärnten sowie Geschäftsführerin der Jungen Wirtschaft, wechselt in das Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS). Die Betriebswirtin aus Klagenfurt wurde zur stellvertretenden Geschäftsführerin ernannt und tritt die neue Stelle

am Montag an.