Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Majdic © Kleine Zeitung Helmuth Weichselb

Amazon führt vor Zalando die Liste der umsatzstärksten Onlineshops Österreichs an. Auf Platz 7 ein Kärntner Unternehmen: electronic4you. setzt im Internet pro Jahr 56,4 Millionen Euro um,

insgesamt waren es im vergangenen Wirtschaftsjahr 112 Millionen Euro. Firmenchef Hannes Majdic ist stolz, als Kärntner Unternehmen - electronic4you hat seinen Sitz in Klagenfurt - auf der Liste der wichtigsten E-Commerce-Anbieter so prominent, vor Branchengrößen wie Apple und H&M, platziert zu sein.