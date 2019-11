Sommersaison in Kärnten endet mit kräftigem Plus im Oktober. Übernachtungen steigen um 0,6 Prozent.

In Kärnten lief der Sommer prächtig © photog.raph - stock.adobe.com

Das prächtige Oktoberwetter spiegelt sich in den Nächtigungsergebnissen in Kärnten wider: 142.258 Ankünfte bedeuten ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, die Übernachtungen stiegen sogar um 10,7 Prozent auf 465.203.