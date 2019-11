Facebook

Wietersdorfer Holding GmbH-geschäftsführer Michael Junghans © Markus Traussnig

Sechs Wochen noch dauert das Geschäftsjahr 2019, aber bereits jetzt weist das Stimmungsbarometer bei der in Klagenfurt beheimateten Wietersdorfer Holding GmbH (WIG) auf ein Hoch hin: Über alle Konzernaktivitäten steigt der Umsatz von 650 Millionen 2018 auf fast 700 Millionen Euro 2019. Das 1893 gegründete, in Familienbesitz befindliche Kärntner Unternehmen konnte das Geschäft in nahezu allen Bereichen ausbauen. Insgesamt betreibt Wietersdorfer 52 Niederlassungen in 19 Ländern.