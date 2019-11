Nicht nur in Wien„A2-Bank“ Anadi plant die Eröffnung weiterer Loan Shops

Nicht nur in Wien

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anadi-CEO Christoph Raninger © KK

Nach viereinhalb Jahren an der Spitze der Austrian Anadi-Bank wechselt Vorstandschef Christoph Raninger zu Jahresende in die Wiener Privatbank. Seinen Start bei der früheren Hypo Alpe Adria-Österreich 2015 beschreibt Raninger so: „Wir standen damals im Zentrum des Hurricans, die Drohrisiken waren sehr groß“: Neben Millionenaufwänden durch das Schlagendwerden der Haftungen für die Pfandbriefstelle drohte noch – bei einer Insolvenz Kärntens – der Ausfall des Landes als mit

Abstand größten Kunden.