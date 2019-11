Facebook

Umweltlandesrätin Sara Schaar © Weichselbraun

Der Stromverbrauch in Kärnten verdopple sich, ohne massiven Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie verfehle Kärnten das Ziel der Klimaneutralität bis 2050: Mit dieser Botschaft als „Keynote“-Sprecher beim Kelag-Kongress „Erneuerbare Energie Kärnten“ (und zuvor in der Kleinen Zeitung) ließ Peter Traupmann aufhorchen. Der Chef der Energieagentur, der auch das Land Kärnten als Mitglied angehört, fordert „große Schritte“ in Richtung Ausbau der erneuerbaren Energie.