Chef der Energieagentur Österreich sieht Kärnten in der Pflicht, erneuerbare Energien massiv auszubauen – für deutlich mehr Strom aus Wind-, Wasser und Sonnenkraft

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Smileus - stock.adobe.com

Der Strombedarf in Kärnten könnte sich laut einer Schätzung der Österreichischen Energieagentur (EA) in den nächsten 30 Jahren nahezu verdoppeln. Derzeit (2017) beträgt der gesamte Strombedarf in Kärnten innerhalb eines Jahres rund 6 Terawattstunden Strom, davon wird (netto) etwa eine Terawattstunde importiert.