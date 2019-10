Haselsteiner„Die Kärntner müssen noch viel lernen“

Facebook

Hans Peter Haselsteiner: „Kämpfen als Ameise“ © APA/HANS KLAUS TECHT

Der Kauf des Südtiroler Flughafens Bozen durch ein Konsortium, an dem Sie 20 Prozent halten, ist fixiert. Wie weit ist man mit den Planungen?

HANS PETER HASELSTEINER: Die Genehmigung ist höchstens zwei Wochen alt, daher ist naturgemäß noch nichts passiert. Wir hatten eine erste Gesellschaftersitzung – der Flughafen wird ausgebaut, die Landebahn verlängert, so wie es schon vom Land schon vorgesehen war. So, wie sie ist jetzt ist, ist sie nicht öffentlichkeitstauglich.