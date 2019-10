Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bericht des Landesrechnungshofs zu Landesgesellschaften regt auf © Markus Traussnig

„Ist es nicht das eigene Geld, muss man eine besondere Sorgfaltspflicht an den Tag legen“, ermahnt Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl zur Sparsamkeit in Landesgesellschaften. „Man muss überlegen, wie man das deutlich besser machen kann.“ Die Vergabe von Werbeleistungen um 400.000 Euro an eine Wiener Agentur sei „nicht in Ordnung. Das ist extrem viel Geld, man hätte das in Kärnten effizienter machen können.“ Vor allem der KWF sei zu reformieren, meint Mandl: „Weder passt das Förder-Verhältnis zwischen großen und kleinen Betrieb noch sind Förderungen wie jene an den Lakesidepark Aufgabe des KWF.“