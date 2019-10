Thermen & Co.Kärnten-Card in diesem Winter mit mehr Angeboten

Thermen & Co.

Therme St. Kathrein © KK

Nach der Premiere der Winter-Kärnten-Card letztes Jahr starten die Betreiber mit Verkaufsbeginn am 14. Oktober in die zweite Saison. 43 Partner machen diesmal mit, acht neue Betriebe sind diesmal mit dabei, darunter potenzielle Zugpferde wie die Kärnten Therme, das Hallenbad Klagenfurt und die Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim.