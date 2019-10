Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Milliarden-Investitionen von Infineon in Villach © Daniel Raunig

Bei der Untersuchung der Wettbewerbsfähigkeit von 268 europäischen Regionen verbesserte sich Kärnten von Platz 120 im Jahr 2016 in der kürzlich veröffentlichten Studie der EU-Kommission auf Rang 101. Allerdings trägt Kärnten im Bundesländer-Vergleich die rote Laterne, hinter Tirol (Rang 91). Am besten schneidet in Österreich die Region Wien/Niederösterreich (Platz 29) ab, die Steiermark ist auf Rang 78.