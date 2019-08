SW Umwelttechnik profitiert von hoher Nachfrage in Ungarn und Rumänien.

Werk im rumänischen Cristesi © SWU

Hohe Wachstumsraten in Ungarn und Rumänien bescheren dem in Klagenfurt beheimateten börsennotierten Familienunternehmen SW Umwelttechnik Stoiser und Wolschner AG einen rasanten Umsatzsprung von 37 Prozent im ersten Halbjahr 2019. Gewerbe, Industrie sowie öffentlich finanzierte Projekte führten zu einer ausgezeichneten Auftragslage. Die im Herbst des Vorjahres eröffnete Fabrik in Cristesi ermöglicht zudem eine bessere Betreuung der Kunden im Nordosten Rumäniens, wo man seit 15 Jahren präsentiert ist.