Paul Sommeregger und Marc Gfrerer © KK/IV

Der „Tax Freedom Day“, jener Tag in einem Jahr, bis zu dem ein durchschnittlicher Österreicher nur zur Begleichung seiner Steuern und Abgaben arbeitet, fällt heuer auf den 5. August, kommenden Montag. Im letzten Jahr haben die Österreicher noch einen Tag früher begonnen, die eigene Brieftasche aufzufüllen. Dass trotz türkis-blauer Koalition, von der Wirtschaft wohlgelitten, die Steuerquote hohe 42,6 Prozent beträgt, erklären Marc Gfrerer, Chef der Jungen Wirtschaft, und Paul Sommeregger, Chef der Jungen Industrie, mit der guten Konjunktur, die die Steuereinnahmen erhöht habe, sowie verzögert wirkenden Maßnahmen der früheren Regierung. „Der österreichische Staat kann sich an den meisten europäischen Ländern ein Vorbild nehmen, in denen der Tax Freedom Day vor dem österreichischen erreicht ist“, meint Gfrerer. In Deutschland fiel der „Tax Feedom Day“ heuer auf den 15. Juli, in der Schweiz auf den 12. Juni.