Zechner kontert „Es wäre logischer, die KBV uns anzuschließen“

Harsche Kritik an den Absichten des Landes, Beteiligungen neu aufzustellen und so an Einfluss zu gewinnen, kommt vom langjährigen Spitzenmanager von Landesgesellschaften Reinhard Zechner.