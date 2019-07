Kleine Zeitung +

Krach in Kleinstpartei Bundes-BZÖ will Kärntner BZÖ klagen

Die Avancen in Richtung Identitären-Chef Sellner sorgen für Aufregung in der formell noch existierenden Bundespartei. Wegen der Verwendung des BZÖ-Logos will man jetzt sogar klagen.