Die aktuelle Hitzewelle soll am Mittwoch ihren Höhepunkt erreichen. Danach wird es in ganz Kärnten gewittriger, es bleibt aber zu warm und trocken.

Leonora und Rosa auf der Suche nach Abkühlung © (c) Markus Traussnig

Am 27. Juni wurde in Hermagor eine Temperatur von 38,1 Grad gemessen. So heiß war es in Kärnten noch nie. Überhaupt war es der heißeste, sonnigste und trockenste Juni der Messgeschichte. Und auch der Juli hatte bis dato schon „deutlich überdurchschnittliches Temperaturniveau“ zu bieten, wie es Zamg-Meteorologe Christian Stefan nennt. Diese Woche wird es sogar „deutlich zu warm“.