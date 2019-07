Fraport investiert rund 21 Millionen Euro in den Terminalausbau. Fertigstellung im Sommer 2021 geplant.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Investitionsschub am Flughafen Laibach © elisabeth peutz

Der Bau eines neuen Passagierterminals am Laibacher Flughafen, der im Besitz des deutschen Flughafenbetreibers Fraport ist, hat am Donnerstag mit einem symbolischen Spatenstich begonnen. Der Terminal soll im Sommer 2021 fertig sein und rund 21 Millionen Euro kosten.

Baukosten

Die Baukosten für den 10.000 Quadratmeter großen Terminal werden auf 17,3 Millionen Euro beziffert. Die Einrichtung wird weitere 4 Millionen Euro kosten, berichteten die Medien. Während der Bauarbeiten soll der Verkehr am bestehenden Terminal unbehindert verlaufen. Der alte Terminal, der auch nach Fertigstellung des neuen in Betrieb bleiben wird, soll später renoviert werden.

Kapazität mehr als verdoppelt

Der im Jahr 1963 gebaute Terminal, der seither mehrmals erweitert wurde, wird den wachsenden Passagierzahlen nicht mehr gerecht. Mit dem Neubau soll die Abfertigungskapazität von derzeit 500 auf 1.250 Passagiere pro Stunde erhöht werden. Durch die neue Abfertigungshalle mit insgesamt 23 Check-in-Schaltern und fünf Kontrollstraßen für die Sicherheitschecks sollen die Engpässe beseitigt werden, hieß es.

Größte Investition

Der neue Passagierterminal ist die bisher größte Investition, die Fraport seit der Übernahme im Jahr 2014 auf dem größten slowenischen Flughafen getätigt hat. Zusammen mit dieser Investition will man in den nächsten vier Jahren insgesamt 40 Millionen Euro in die Modernisierung des Flughafens investieren.

Verkehr um 30 Prozent gestiegen

In vergangenen fünf Jahren ist der Verkehr auf dem Laibacher Flughafen um fast 30 Prozent gestiegen - von 1,3 Millionen Passagieren (2014) auf 1,8 Millionen (2018), teilte der Flughafenbetreiber Fraport Slovenija mit. Die Passagierzahlen seien auch im laufenden Jahr im Aufstieg. Im ersten Halbjahr wurden rund 859.560 Passagiere gezählt, um 3,4 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.