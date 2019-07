Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lieber bares als virtuelles Geld © Steidi - stock.adobe.com

Nur Bares ist Wahres - insbesondere in Österreich. Laut einer Umfrage der Bank ING in 13 Ländern in Europa sowie den USA und Australien ist in keinem der befragten Länder die Liebe zum Bargeld so groß wie hierzulande. Während in Österreich jeder zehnte Einwohner meint, künftig auf Bargeld verzichten zu wollen, ist es im Europaschnitt jeder fünfte. Die geringste Liebe zum Baren haben die Türken.