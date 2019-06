Warten auf Zeugnis"Jetzt in die Schule gehen ist nervig"

Bis zu zwei Wochen liegen zwischen Notenschluss und Zeugnisverteilung. Teils wissen Schüler nicht was sie tun sollen. Ändern will man das trotz Kritik nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Viel ist dieser Tage in den Kärntner Schulen nicht mehr los © APA/HANS PUNZ

In vielen Kärntner Schulen finden heute die Notenkonferenzen statt – die Zeugnisse werden aber erst kommende Woche am Freitag vergeben. In manchen Schulen war sogar schon vergangene Woche Notenschluss. Eine lange Zeit, die es ohne „normalen“ Unterricht zu überbrücken gilt.