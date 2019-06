Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ferdinand Gorton kehrt Schloss Mageregg, dem Sitz der Kärntner Jägerschaft, den Rücken. Jäger bleibt er trotzdem © Elisabeth Peutz

Brennende Themen gebe es ohnehin schon genug. Allen voran die Problematik der Schäden durch Rotwild, die Diskussion über die Wildfütterung oder die Rückkehr des Wolfs. Doch all das ist in den letzten Wochen in den Hintergrund geraten. Stattdessen wird über (In-)Transparenz, persönliche Befindlichkeiten und Anzeigen diskutiert. Am kommenden Samstag findet in der Neuen Burg in Völkermarkt der Landesjägertag statt. Im Mittelpunkt steht dabei die Wahl eines neuen Landesjägermeisters. Ferdinand Gorton stellt sich nach 20 Jahren nicht mehr der Wiederwahl als Chef der 13.027 Kärntner Jäger. Der Frauenanteil liegt übrigens bei 13 Prozent.