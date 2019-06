Facebook

Lagerhaus baut in Villach neu © KK

15 Millionen Euro liegen in der "Kriegskasse" von „Unser Lagerhaus WHG“ für „Ausbau und Akquisitionen“ bereit. Schon 2018 fiel die WHG durch Zukäufe auf: In Poggersdorf wurde der Baustoff-Spezialist Gressel übernommen und in der WHG verschmolzen, in Rivolto im Friaul die landwirtschaftliche Genossenschaft übernommen und die Centro Agricola Friulano s.r.l. gegründet. Zu den konkreten Übernahmepläne heuer schweigt Arthur Schifferl, Sprecher der Geschäftsführung der WHG, vorerst: nur so viel: Sie würden "Kerngeschäftsfelder in Kärnten und Tirol" betreffen.