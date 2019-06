Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/ANDREA PATTARO

Venedig, Amsterdam, Barcelona und weitere Städte beklagen, von Touristen überrannt zu werden. Was bedeutet das für die sozialen Strukturen in den betroffenen Städten?

NADINE SCHARFENORT: Aufgrund steigender Preise und Lebenshaltungskosten sehen sich Menschen häufig gezwungen, ihren Lebensmittelpunkt aufzugeben und in andere, meist periphere Teile zu ziehen. In stark von Tourismus dominierten Vierteln kann dies zu einer Entleerung durch Verdrängung der ehemaligen Bevölkerung und schließlich zur sozialen Entmischung führen.