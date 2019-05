Plus 75 Prozent"Rekordniveau": Kalter Mai lässt Heizungen in Kärnten glühen

Facebook

Heizwerke der Kelag liefen im Mai vergleichsweise auf Hochtouren © KK

Die ungewöhnlich kalte Witterung ist in diesem Mai lässt viele Heizungen im Land "glühen": Der Kärntner Landesenergieversorger Kelag meldet nach Analyse seiner Netze einen Rekordverbrauch an Wärme in Kärnten. Der Wärmeverbrauch sei im Vergleich zu "normalen" Jahren mit durchschnittlich temperierten Mai-Monaten deutlich höher, gegenüber Mai 2018 erhöhte sich der Wärmebedarf in der ersten Monatshälfte sogar um 75 Prozent, meldet die Kelag.

