Fast 2800 AHS- und BHS-Schüler in Kärnten treten ab Montag zur Zentralmatura an. In Mathematik soll es einfacher werden. Los geht es mit den Sprachen.

In Deutsch und Englisch schnitten sie überdurchschnittlich gut ab, in Mathematik gab es hingegen ordentliche Probleme. Insgesamt bestanden im Vorjahr 86,5 Prozent der Kärntner Schüler ihre Reife- und Diplomprüfung. Österreichweit lag Kärnten damit auf dem dritten Platz. Mit einer Erfolgsquote von 88,5 Prozent war das südlichste Bundesland bei den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) sogar Klassenprimus. Wie auch Schüler von Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS), die in Englisch und Deutsch österreichweit am besten abschnitten.

