Am Landesgericht Klagenfurt läuft ein Geschworenenprozess gegen einen 45-jährigen Kärntner. Ihm wird Wiederbetätigung und Verhetzung vorgeworfen.

Ein 45-jähriger Kärntner ist am Montag am Landesgericht Klagenfurt wegen Wiederbetätigung und Verhetzung vor einem Geschworenengericht gestanden. Ihm wird vorgeworfen, eine Facebook-Gruppe gegründet und an rund 18.000 Personen verbotene nationalsozialistische Texte, Videos und Bilder verbreitet zu haben. Der Angeklagte bekannte sich schuldig.