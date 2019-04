Bildungsministerium will mit einer Studie Kulturkonflikte im Klassenzimmer abschätzen, manche Lehrer orten dabei „Bespitzelung“ und stören sich auch an der Art der Fragestellung.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolfoto © APA/HANS KLAUS TECHT

Mit ihrem Buch „Kulturkampf im Klassenzimmer“ sorgte die Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger im Vorjahr für Diskussionen. Wie es an den heimischen Schulen wirklich zugeht, wollte das Bildungsministerium daraufhin genauer wissen. Ende März startete die Erhebung zu Integration, sozialem Klima und Herausforderungen an Schulen. Klassenlehrer und -vorstände werden online befragt.

Sie sollen ihre Einschätzung zu Feststellungen wie „Die religiöse und kulturelle Vielfalt ist ein Problem“, „Ich habe kein Verständnis dafür, wenn SchülerInnen aufgrund ihrer Religion an schulischen Aktivitäten nicht teilnehmen“, oder „Ich halte es für wichtig, dass die SchülerInnen auch außerhalb des Unterrichts Deutsch miteinander sprechen“ abgeben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.